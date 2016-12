"Fuga di cervelli": in anteprima il trailer del film di Ruffini

Un'altra anteprima per i lettori di Sportmediaset che possono vedere in esclusiva il trailer del film "Fuga di cervelli", opera prima di Paolo Ruffini, popolare conduttore di Colorado. Uscirà nelle sale il 21 novembre e conterrà la nuova canzone RAGAZZO INADEGUATO di Max Pezzali.

LA TRAMA

Il timido e impacciato Emilio è innamorato della bellissima Nadia fin da quando erano piccoli. Un bel pomeriggio primaverile, Emilio prende il coraggio a due mani… si avvicina a Nadia, la saluta ma lei gli racconta che sta per partire per l’Inghilterra: ha vinto una borsa di studio e si trasferirà a Oxford. Emilio è distrutto, ma per fortuna non è solo, ha un gruppo di amici straordinario per idiozia, ma anche per entusiasmo. Alfredo (Paolo Ruffini), ragazzo cieco e da sempre miglior amico di Emilio Lebowsky (Guglielmo Scilla), venditore di granite e spacciatore “etico” di marjuana nonchè hacker provetto Franco (Frank Matano), leader intellettuale del gruppo e gay non dichiarato Alonso (Andrea Pisani), ragazzo costretto su una sedia a rotelle, malato compulsivo di sesso Falsificando documenti e diplomi, riescono a ottenere l’iscrizione ad Oxford. E ovviamente a Oxford, essendo i Nostri Cinque delle calamite per disastri, succederà di tutto. Ma veramente di tutto.