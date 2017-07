"Chi ha fatto palo?": Fantozzi e lo sport, un amore tutto da ridere

3 luglio 2017

"Scusi, chi ha fatto palo?". Risuona sempre, nella mente di tutti, questa frase, ogni volta che in una partita di calcio qualcuno colpisce il palo. Italia-Inghilterra, un paese bloccato: il ragionier Fantozzi, con la famiglia, costretto ad andare al cineforum per assistere alla "La corazzata Potëmkin" in cecoslovacco, ma coi sottotitoli in tedesco. Ordini del capo.



La radiolina all'orecchio, la telecronaca di Martellini, le centinaia di occasioni da gol ogni minuto: "La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli… A Savoldi, tiro, nuca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antognoni. Nuca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, nuca, naso… a Pulici… Tiro pauroso… Palo! Palo! … Ma i nostri ripartono ancora una volta, si avvicinano all’area di rigore inglese, arrembaggio degli azzurri. Salto di Antognoni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley… Colpito da McKinley! Regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese".



21-0 per l'Italia, in gol anche Zoff. Il racconto di quella partita è diventato mitico, come mitica è la preparazione alle partite del ragioniere, un classico che è entrato nell'immaginario di tutti gli italiani: "Frittatona di cipolle, familiare di birra gelata, tifo indiavolato e rutto libero".