"A new italian model" | Le priorità delle Società sportive e degli investitori

11/07/2018

“A new italian model” è il titolo della IX edizione dello Sport Leaders Forum organizzato dal SponsorNet, che indagherà su un tema di estrema attualità. “quali sono gli investimenti necessari per migliorare le condizioni produttive delle organizzazioni sportive italiane”, siano esse di calcio, di basket o di altri sport di squadra. Un atteso appuntamento di confronto e dibattito che sarà ospitato al Palazzo del lavoro di Piazza Quattro Novembre a Milano. Apertura agli addetti ai lavori a partire dalle ore 14, accreditamento da richiedere a club@sponsornet.it .



Di particolare interesse gli interventi di Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo e di Fabio Bandirali presidente della sezione Sport di AssoImmobiliare, che affronteranno un tema cruciale per lo sport italiano, quello dello sviluppo delle strutture sportive, degli stadi come dei palazzetti, delineando nuovi possibili scenari che finora hanno tardato ad affermarsi in Italia . Attuale e interessante anche l’intervento di Alessandro Araimo, Direttore generale di Discovery Italia che parlerà di evoluzione dei diritti TV e delle nuove possibili forme di revenue tra sport e broadcaster.

A completare gli interventi e il parterre, alcuni tra i più affermati professionisti ai vertici di Società e Istituzioni sportive, aziende Sponsor, società di Consulenza e Servizi.