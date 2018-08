Supersport, podio tricolore a Misano: vince Caricasulo

08/07/2018

Grande vittoria per Caricasulo sulla sua pista di casa a Misano. Una gara emozionante che lo ha visto partire in pole position per poi ritrovarsi dietro Cluzel, ma un sorpasso lo ha portato in testa al quarto giro e lì è iniziata una fuga che lo ha visto poi presentarsi primo alla bandiera a scacchi. Seconda vittoria in carriera per Caricasulo nel Mondiale Supersport a quasi un anno e mezzo di distanza dal primo successo. Detto della vittoria di Caricasulo con la sua Yamaha, al secondo posto si è piazzato De Rosa sulla Mv Agusta (+1.423) mentre il podio è stato completato dalla Yamaha di Cortese (+3.869). Quarta e quinta posizione, rispettivamente, per le Yamaha di Cluzel (+7.052) e Krummenacher (+13.581). Sesta la Kawasaki di West (+15.746) e settima la Honda di Smith (+16.275). Completano le prime dieci posizioni l'ottavo posto della Yamaha di Gabellini (+28.743), il nono della Kawasaki di Okubo (+29.068) e il decimo della Mv Agusta di Badovini (+29.522). Ben undici i piloti ritirati (tra cui il campione in carica Lucas Mahias) durante una gara davvero emozionante, mentre venendo alla classifica generale in testa allunga Cortese (138) su Cluzel secondo (133). Terzo Krummenacher (116), quarto Caricasulo (104) e in quinta posizione Mahias e De Rosa (103).