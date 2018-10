Supersport, Cortese campione in Qatar

27/10/2018

L'ultima gara della stagione ha consacrato Sandro Cortese nuovo campione mondiale della Supersport. In Qatar, nella corsa decisiva per l'assegnazione del titolo, il tedesco di origini calabresi e Jules Cluzel hanno dato vita a una battaglia da brividi perché a dividerli c'erano solo 5 punti. Alla fine dei dodici giri (distanza ridotta per via delle condiziooni della pista) l'ha spuntata Cortese, che ha approfittato di una scivolata del rivale all'ultimo giro, quando i due stavano lottando per il secondo posto alle spalle del vincitore Lucas Mahias. Sul podio con il francese, secondo in campionato, e Cortese è salito anche Federico Caricasulo a completamento di una tripletta Yamaha.