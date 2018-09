Supersport, Cluzel vince a Magny-Cours e tiene aperto il Mondiale

30/09/2018

Il Mondiale Supersport è ancora apertissimo. A Magny-Cours ha vinto l'idolo di casa Jules Cluzel e adesso il suo ritardo da Sandro Cortese si è assottigliato a 11 punti con due gare ancora da disputare. Il tedesco si è piazzato secondo in una gara dominata dalle Yamaha. Peccato per Federico Caricasulo, scivolato mentre lottava per il podio (poi ha chiuso 13°), dove è salito anche l'ex campione Lucas Mahias. Settimo Raffale De Rosa, dodicesimo Ayrton Badovini, entrambi su MV Agusta.