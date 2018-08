Supersport, arriva Barbera con il team Puccetti

10/08/2018

Comincia dalla Supersport l'avventura di Hector Barbera nel circuito iridato della Superbike. Il pilota spagnolo, ex MotoGP e protagonista di un ritorno in Moto2 davvero negativo, si è accordato con il team di Manuel Puccetti per correre la rimanente parte della stagione in sella alla Kawasaki che è stata di Sofuoglu prima e di Morais dopo. Lo spagnolo debutterà in occasione del round portoghese e condividerà il box con Hikari Okubo per le ultime quattro gare della stagione.

“Sono molto motivato e non vedo l’ora di scendere di nuovo in pista. Sono fortunato di poter contare sul team Kawasaki Puccetti. Sono riuscito a vedere il loro quartier generale e ho visto con i miei occhi quanto sia organizzata bene la squadra e so che è un team vincente. Manuel mi dà una grande opportunità e vorrei ripagarlo con buoni risultati. Voglio vincere e mi sto allenando duramente per riuscirci. Sono felice. Sia il team che io siamo nella stessa condizione. Abbiamo molta esperienza e anche il potenziale per far bene. Vorrei ringraziare Manuel e Kawasaki per avermi messo nella condizione di ritrovare la fiducia in un momento importante per me”, ha detto Barbera.