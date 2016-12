Torres lascia l'Aprilia e va in Bmw

Dall'enorme punto interrogativo legato al 2016 in Superbike dell'Aprilia si sgancia Jordi Torres. Il vincitore di Gara 1 in Qatar infatti, nel 2016, sarà con il team Althea: moto Bmw e compagno di box Markus Reiterberger, il pilota IDM molto gradito alla casa non solo per il passaporto. Dunque Jordi porta i suoi 28 anni da Bevilacqua, per una seconda stagione Sbk che nei suoi progetti deve partire dal livello raggiunto a Losail, scivolata in gara 2 esclusa.



Non avrà più il problema di dover correre su piste nuove, avrà 13 tappe, 26 gare di mondiale sulle spalle che male non faranno. Sempre per il mercato "spagnolo", invece, Xavi Fores sarà in Ducati con il Barni Racing Team, gestito da Marco Barnabò, al posto di Leandro Mercado. E per tornare più su: Haslam? A differenza di Torres, Leon sembra essere ancora talmente attaccato al suo team da sperare che non si sciolga tutto nel 2016. Si vedrà.