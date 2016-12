Thailandia, Supersport: la MV Agusta davanti a tutti

13 marzo 2016

Grande vittoria in Thailandia per la MV Agusta di Jules Cluzel , che si riscatta dopo il diciassettesimo posto in Australia. Ieri Superpole, oggi vittoria. Il pilota francese corre tutta la gara dietro alla Honda di Jacobsen , più veloce in rettilineo, ma a tre giri dal termine sfrutta un errore dell'avversario per portare a casa il bottino pieno.

A differenza della classe regina, a Buriram nella Supersport le Kawasaki sono costrette a inseguire. La coppia del team Puccetti formata dal campione in carica Sofoglu e dal leader della classifica Krummenacher sembrano doversi accontentare di una lotta per il terzo posto. Davanti la Honda ha un motore potentissimo e in rettilineo è imprendibile, ma a tre giri dal termine Jacobsen sbaglia la staccata e viene infilato da Cluzel e Sofoglu. La MV Agusta è riuscita a mettere a punto una grande moto e ora si trova in terza posizione in classifica costruttori, stessa casella occupata da Cluzel nella graduatoria dei piloti. Il miglior italiano è Alex Baldolini in sesta posizione.