Test Superbike: Forés vola a Phillip Island

20 febbraio 2017

La pioggia ha disturbato la prima giornata dei test Superbike a Phillip Island . Dopo un mattinata complicata, la pista si è asciugata nel pomeriggio e tutti i piloti sono salita in sella. La sopresa è stata Xavi Forés che ha portato la sua Ducati del team Berni davanti a tutti (1:31.412). Seconda piazza per il campione del mondo della Kawasaki Rea distante quattro decimi. Bene Melandri (Ducati) che ha chiuso con il terzo posto.

Bene Van der Mark con la Yamaha al quarto posto a due decimi dalla Ducati dell'italiano. Stakanovista Camier con 43 giri e il quinto tempo in sella alla sua MV Agusta. Ottimo De Angelis (1:32.687) in settima posizione dietro a Tom Sykes. Ottavo crono per Chaz Davies con l'altra Ducati ufficiale. Progressi anche per la Honda: Nicky Hayden ha concluso 11esimo, in 1.33.189, mentre Bradl è 12esimo in 1.33.353. Conclude la top 15 l’Althea BMW Racing Team, con Jordi Torres 13esimo e Markus Reiterberger 15esimo.