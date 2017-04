Test Superbike: brutta caduta per Melandri

3 aprile 2017

Grande spavento per Marco Melandri nei test Superbike di Aragon. Il pilota Ducati è scivolato in mattinata alla curva 2 e ha dovuto interrompere anzitempo la sua giornata in moto. "Sono scivolato e una volta finito nella ghiaia ho iniziato a rotolare e ho preso una bella botta al collo", ha detto Macio a Premium Sport. La Clinica mobile per precauzione gli ha messo il collarino, ma "non dovrebbe essere nulla di grave. Ora farò una risonanza in Italia. Dopo la caduta avevo mal di gola e faticavo a deglutire". La testa è già ad Assen: "Una settimana e torno in forma".