Test Superbike: brutta caduta per Melandri. Risonanza ok

4 aprile 2017

Grande spavento per Marco Melandri nei test Superbike di Aragon. Il pilota Ducati è scivolato in mattinata alla curva 2 e ha dovuto interrompere anzitempo la sua giornata in moto. "Sono scivolato e una volta finito nella ghiaia ho iniziato a rotolare e ho preso una bella botta al collo", ha detto Macio a Premium Sport. La Clinica mobile per precauzione gli ha messo il collarino, ma "non è nulla di grave. Dopo la caduta avevo mal di gola e faticavo a deglutire". Melandri ha effettuato una risonanza magnetica: è tutto ok. La testa è già ad Assen: "Una settimana e torno in forma".