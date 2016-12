Test Sbk: la Panigale 2016 prende forma

Settanta giri, la nuova Panigale che prende forma, il crono che vede tempi simil gara anzi meglio, con un 1’50.8 che abbassa l'1’51.156 che era il miglior tempo in gara 2 vinta da Chaz, qui ad Aragon. Seconda e ultima giornata di test con in pista la Ducati numero 7 e la Kawasaki di Sykes.



Freno motore e in generale la nuova elettronica nell'agenda del box rosso, con dei sorrisi di soddisfazione soprattutto per il feeling con l'anteriore di cui si rallegrava Davies. E poi piccoli aggiornamenti e analisi del set up confrontandolo con quello usato qui ad aprile in occasione delle manche mondiali. Una giornata positiva dopo la pioggia di mercoledì.



Stesse buone sensazioni anche qualche metro più in là, dove Sykes ha messo in pista 65 giri con la Ninja ZX-10R in versione ibrida. Non si scuce troppo Tom al termine della giornata, ma anche qui la faccia è di quelle soddisfatte nel dare appuntamento ora a Jerez, la settimana prossima. Sulla Panigale R 2016 ci sarà sempre Davies, mentre Davide Giugliano si sta allenando tra piscina e palestra dopo aver tolto il maledettissimo busto ormai da 15 giorni. Davide, che ieri ha compiuto 26 anni, dovrebbe tornare sulla 34 nei test di fine novembre, mentre a Jerez sulla Kawasaki ci sarà Jonnhy Rea, assente ad Aragon per l'arrivo del secondo bimbo.