SuperStock1000: Lorenzo Savadori è il campione del mondo 2015

4 ottobre 2015

Basta un ottavo posto in gara a Lorenzo Savadori per confermarsi campione del mondo della Superstock1000 a Magny-Cours. L'italiano festeggia con l'Aprilia, battendo matematicamente Tamburini che chiude 5°. E' però Guarnoni che vince la gara, salendo sul podio con Calia e De Rosa, dopo una gara combattutissima e uno spettacolare arrivo in volata. Buone anche le prestazioni di Massei e Andreozzi, rispettivamente 6° e 7° al traguardo.