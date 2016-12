Superstock, maxi-incidente a Jerez

15 ottobre 2016

Attimi di paura durante le qualifiche della Superstock 1000. Il motore di Salvadori va in fiamme negli ultimi minuti lasciando una lunga scia di olio su un punto piuttosto veloce del circuito. I quattro piloti alle sue spalle non hanno scampo: finiscono tutti e quattro a terra in serie. Sono Tucci, Mantovani, Black e Kennedy. Per fortuna non ci sono contatti tra moto e persone e i piloti coinvolti se la "cavano" con forti contusioni.