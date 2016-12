Superstock 1000, Russo vuol rientrare a Misano

22 aprile 2016

Riccardo Russo ha l'obiettivo di rientrare a Misano, ma nel frattempo c'è un infortunio (avvenuto nel finale della gara Stock 1000 ad Assen) con il quale avere a che fare senza esagerare con i tempi di recupero. Tibia e perone della gamba destra, come sappiamo, una stagione praticamente andata e, ora, molta pazienza. La Yamaha ha fatto sapere che il posto di Russo, a Imola, sarà preso da Niccolò Canepa , mentre il posto del francese Florian Marino - investito da Luca Vitali in qualifica - andrà al connazionale Mahias .

I due, Canepa e Mahias, quest'anno sono compagni nel mondiale Endurance e ora si divideranno anche il box Yamaha della Stock 1000 il prossimo fine settimana. Se la moto per Niccolò rimarrà chiaramente una Yamaha, saranno nuove le gomme (Pirelli intagliate nella Stock, Dunlop slick nell'Endurance). "Imola è una di quelle piste che mi piacciono molto - le parole di Canepa -, bisognerà partire senza fretta ma poi spero di arrivare in alto. Certo, un podio a Imola sarebbe grandioso..!". Per nulla spaventato e anzi molto abituato ai cambi di moto Mahias, reduce dall'esperienza in Sbk ad Assen con la Kawasaki del team Pedercini.