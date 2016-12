Superstock 1000, De Rosa è il nuovo campione

16 ottobre 2016

Finale di stagione incredibile in Superstock 1000 con il pilota Ducati Mercado appiedato nel giro di allineamento. Sul circuito di Jerez, per Raffaele De Rosa diventa così un gioco da ragazzi recuperare i sette punti di svantaggio in classifica. Il pilota Bmw infatti chiude sesto e festeggia il suo primo Mondiale, sperando in una chiamata in Superbike. La gara è vinta da Maximilian Scheib che ha la meglio al fotofinish su Lucas Mahias.