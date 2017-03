Supersport Thailandia, prima gioia mondiale per Caricasulo

12 marzo 2017

Il mondiale Supersport continua a parlare italiano. Dopo la vittoria al fotofinish di Roberto Rolfo in Australia, è Federico Caricasulo a salire sul gradino più alto del podio sul circuito di Buriram. Il ventenne ravennate centra la prima vittoria mondiale in carriera al termine di un duello spettacolare con il padrone di casa Decha Kraisart. Terzo posto per il finlandese Niki Tuuli, che completa un podio tutto Yamaha.