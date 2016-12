Supersport, Sofuoglu vince al Lausitzring e vede il titolo

18 settembre 2016

Kenan Sofuoglu ha fatto un altro passo verso il titolo della Supersport . Al Lausitzring, in Germania, il turco della Kawasaki ha vinto la gara al termine di un bel duello con la giovane wild-card finlandese Tuuli (Yamaha). Terza la MV Agusta con Cluzel, mentre il principale rivale di Sofuoglu in campionato, lo svizzero compagno di team Krummenacher, ha chiuso solo sesto alle spalle delle Honda di Jacobsen e Caricasulo. Settimo Zanetti con l'altra MV.