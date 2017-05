Supersport, Sofuoglu vince a Imola

14 maggio 2017

Vittoria da padrone per Kenan Sofuoglu nella Supersport di Imola. Il turco della Kawasaki ha vinto d'autorità e ha continuato nella sua rincorsa al leader della classifica, Lucas Mahias (Yamaha), secondo in gara, ma sempre saldamente al comando. Terzo posto per l'americano PJ Jacobsen in sella alla MV Agusta. Italiani sottotono sulla pista di casa, con Christian Gamarino settimo e migliore dei nostri. A punti anche Zaccone, 10°, e Canducci, 14°.

La gara è stata posticipata a dopo la manche della Superbike e causa di ben tre tra ritardi e rinvii dovuti a varie cadute (con il povero Rolfo sempre coinvolto), che hanno reso la pista inagibile. Un bene per Federico Caricasulo, che è riuscito a partire dopo essere rimasto a piedi nel corso del primo giro di allineamento, anche se non si è visto "graziato" di un ride-trough per essersi schierato poi in griglia quando il regolamento non glielo permetteva. Il che, unito alle sue non perfette condizioni fisiche, lo ha convinto a ritirarsi prima del traguardo.