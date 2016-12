Supersport, Sofuoglu rompe il ghiaccio ad Aragon

3 aprile 2016

Non è nemmeno iniziata la gara di Roby Rolfo, costretto a rinunciare al via da un problema tecnico alla sua MV Agusta (come a quella di Gino Rea) proprio prima dello spegnersi del semaforo. Stessa sorte per la F3 di Alex Baldolini, protagonista di una lunga fumata bianca proprio sul rettilineo di partenza, e per quella di Lorenzo Zanetti, appiedato poco prima. La gara di PJ Jacobsen, invece, è durata un paio di curve, prima che l'americano si stendesse facendo piroettare la sua Honda.



In classifica generale lo svizzero Krummenacher mantiene la testa con 58 punti contro i 45 di Sofuoglu. Cluzel è terzo a quota 38. Il primo degli italiani è Caricasulo, quarto a 29.



L'ORDINE D'ARRIVO DELLA GARA