Supersport, Sofuoglu domina a Imola

1 maggio 2016

La gara è stata accorciata a 11 giri dopo l'esposizione della bandiera rossa a causa della moto di Gamarino rimasta in mezzo alla pista dopo una scivolata e dell'olio perso dalla Kawasaki di Krummenacher, punito con l'esclusione dalla ripartenza per aver proseguito nonostante l'esposizione della bandiera nera con disco arancio che lo obbligava a fermarsi. Una bella mazzata per lo svizzero, che prima di Imola guidava la classifica generale.