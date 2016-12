Supersport: Sofuoglu cade, a Magny-Cours vincono Cluzel e la MV Agusta

2 ottobre 2016

Titolo della Supersport rimandato per Kenan Sofuoglu . A Magny-Cours il turco della Kawasaki è caduto mentre era al comando e vedeva a un passo la quinta iride. Ne hanno approfittato gli avversari, con l'idolo di casa Jules Cluzel, che ha regalato la vittoria alla MV Agusta al termine di una grande battaglia con Niki Tuuli (Yamaha) e Ayrton Badovini (Honda). Quarto l'ottimo Axel Bassani, quinto Randy Krummenacher, entrambi su Kawasaki.

Nella "top 10" anche Caricasulo (Honda), sesto, e Zanetti (MV Agusta), nono dopo essere partito dal fondo della griglia per i problemi avuti in qualifica. A due gare dal termine, comunque, Sofuoglu mantiene un vantaggio di tutta tranquillità proprio su Krummenacher (42 punti) e potrebbe fare festa a Jerez. Caduto mentre lottava nel gruppo di testa Gino Rea con la MV Agusta. Subito a terra nel corso del primo giro, invece, l'americano della Honda ex terza forza del campionato, PJ Jacobsen, oltre ai nostri Canducci e Zaccone.