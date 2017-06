Supersport Riviera di Rimini, trionfa Sofuoglu

18 giugno 2017

La rincorsa sta dunque per completarsi e Sofuoglu è pronto a riprendersi la vetta della classifica. Dopo la partenza a handicap che lo ha visto saltare i primi due round per infortunio (e il ritiro di Aragon), il campione in carica non ha più sbagliato una gara, inanellando trionfi a ripetizione prima ad Assen, poi a Imola, Donington e infine anche a Misano.



La clamorosa caduta in avvio di Mahias, che finora era stato il più costante di tutti, gli facilita le cose, avvicinandolo molto al francese della Yamaha, che ora ha solamente cinque lunghezze di vantaggio. Cluzel prova a dare battaglia, ma alla fine deve accontentarsi del secondo posto e di avvicinare a un solo punto la terza piazza di Morais (ottavo al traguardo) in classifica iridata.



Gioia ritrovata per Federico Caricasulo, che dopo la splendida vittoria di Buriram aveva rimediato solamente un sesto posto e ben tre ritiri nelle successive quattro gare e che invece nel round di casa ritrova un podio prezioso. Bene anche Axel Bassani, tornato alle derivate di serie dalla Moto2 per sostituire Michael Canducci e autore di un ottimo settimo posto con la sua Kawasaki.



Chiudono 11° Zaccone, 18° Rolfo, 19° Cretaro e 22° Cipiciani. Giornata di ritiri invce per Stirpe e Gamarino, che festeggia nel peggiore dei modi il suo 23esimo compleanno.