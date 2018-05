Supersport Regno Unito, trionfo e vetta iridata per Cortese

27 maggio 2018

Sandro Cortese vince a Donington e vola in testa al mondiale Supersport. Il tedesco della Yamaha, al secondo successo stagionale, ha trionfato al termine di una gara praticamente senza storia, nella quale non ha avuto difficoltà nel tenersi alle spalle il francese Jules Cluzel e l'italiano Raffaele De Rosa , che ha regalato alla MV Agusta il terzo podio consecutivo. Quarto l'ormai ex leader mondiale Krummenacher , davanti a Mahias e Caricasulo .

Cortese replica così il successo di Aragon e conferma di essere uno dei principali candidati alla vittoria del titolo, in un mondiale che resta comunque incerto e apertissimo. L'ex campione del mondo Moto3 ha dominato a Donington, infilando Cluzel con un sorpasso tanto spettacolare quanto rischioso a 13 giri dalla fine e poi martellando fino alla bandiera a scacchi, senza che nessuno dei suoi inseguitori riuscisse ad avvicinarlo.



Alle sue spalle, in ogni caso, non sono mancate le emozioni: De Rosa ha assaporato per qualche giro il secondo gradino del podio, ma una piccola sbavatura ha consentito al francese del team Nerds di infilarlo e strappargli la posizione. Per Cluzel 2° posto in gara e 2° in classifica (a -7 dalla vetta). Per il napoletano e la sua MV Agusta c'è comunque la soddisfazione del terzo podio consecutivo dopo Assen e Imola.



Splendido duello anche tra Krummenacher e Mahias, che a poche tornate dalla fine ha premiato lo svizzero costringendo il campione del mondo in carica ad accontentarsi della quinta piazza, davanti al compagno di team Federico Caricasulo. Entrambi, in ogni caso, restano in piena lotta iridata: Krummenacher è 3° nel mondiale a -8 da Cortese, Mahias è 4° a -12.