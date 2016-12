Supersport, Qatar: Smith beffa Sofuoglu

30 ottobre 2016

La stagione di Supersport si chiude in Qatar con il successo di Kyle Smith su Honda. L'inglese riesce a beffare il campione del mondo 2016 Kenan Sofuoglu in volata e a ottenere il secondo successo stagionale. Terzo è il francese Jules Cluzel su MV Agusta che centra così il secondo posto in classifica generale. Rendy Krummenacher , suo diretto avversario, non va infatti oltre il quinto posto con la Kawasaki. Quarto Jacobsen con la Honda.

L'insaziabile Sofuoglu ha rischiato di azzannare pure questa gara, quando a metà corsa si è reso conto che il compagno Krummenacher non ne aveva per prendere i primi. Il turco aveva detto di non voler ostacolare Rendy nella lotta per il secondo posto, ma era troppo più veloce per non passarlo. Così Kenan ha preso in mano la situazione ed è risalito fino alla prima posizione, dove un tostissimo Smith è riuscito all'ultimo ad avere la meglio. Deludente la prestazione invece di Krummenacher che non è mai riuscito a lottare per il podio, così Cluzel ha potuto gestire e diventare "il primo dei normali" come ha definito lui stesso la seconda posizione nella classifica piloti.