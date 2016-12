Supersport, Misano: vince ancora Sofuoglu

19 giugno 2016

In Supersport un'altra prova di forza di Kenan Sofuoglu che ora vede il suo quinto titolo mondiale. A Misano Federico Caricasulo si costruisce un'altra grande gara e ottiene un ottimo secondo posto, proprio come nella prima gara stagionale. Il pilota sconfitto del terzetto di testa è Patrick Jacobsen con la Honda che guida il gruppo per gran parte della gara, ma poi deve cedere al ritorno degli avversari. Quarto Gino Rea con la Mv Agusta.