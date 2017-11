Supersport, Mahias è campione del mondo

4 novembre 2017

Vincere un titolo mondiale dopo aver saltato 4 gare su 12 per infortunio sarebbe stato troppo anche per il cinque volte iridato. A Kenan Sofuoglu non bastano il cuore e la grinta per portare a termine un'impresa che sarebbe entrata di diritto nei libri di storia del motociclismo. Chiudere la stagione con un podio (strappato all'ultimo respiro a Caricasulo) è comunque il giusto premio al termine di un'annata sfortunatissima. Lui, che fino a pochi giorni fa era su un letto di ospedale con i postumi della rottura del bacino rimediata a Magny-Cours.



Dal canto suo, Mahias, non ha voluto lasciare nulla al caso: gli sarebbe bastato un decimo posto per laurearsi campione, ma è stato fenomenale nel condurre la gara fin dal semaforo verde, tenendo a bada la rimonta del connazionale Cluzel fino al volatone chiuso fianco a fianco sotto la bandiera a scacchi. La prima gioia iridata, a 28 anni, è arrivata alla fine di una stagione per certi versi "fortunata", ma anche straordinariamente costante, conclusa con due successi e otto podi.