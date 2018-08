Supersport: Kenan Sofuoglu vince a Donington, Cluzel è 2°

24 maggio 2015

Kenan Sofuoglu (Kawasaki, ZX-6R) vince anche a Donington e allunga nel mondiale. Cluzel (MV Agusta, F3) prova in tutti i modi a disturbarlo, ma deve accontentarsi della seconda piazza. Sorprendente il debuttante inglese Ryde 3° (Yamaha, R6), in lotta con i primi, beffando in volata Zanetti (MV Agusta, F3) per soli 156 millesimi. Rolfo (Honda) è 11° davanti a Russo (Honda), mentre Gamarino 14° (Kawasaki). Ritirati Menghi, Faccani e Baldolini.