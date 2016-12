Supersport, Jerez: Sofuoglu vince il quinto Mondiale

16 ottobre 2016

Tutto facile per Kenan Sofuoglu che sul circuito di Jerez conquista il suo quinto titolo in Supersport . Il rivale Randy Krummenacher si stende al quarto giro facendo diventare il turco matematicamente campione. Sofuoglu però completa la festa andandosi anche a prendere la sesta vittoria stagionale. Dietro di lui un soprendente Niki Tuuli , il finlandese in tre gare di Supersport ha centrato tre podi. Terza la Honda di Kyle Smith .

Nessuno aveva dubbi su chi avrebbe scritto l'ultimo capitolo della stagione, Sofuoglu dopo aver strapazzato gli avversari per tutto l'anno, si presentava al via con 42 punti di vantaggio. Krummenacher, però, decide di stendergli anche il tappeto rosso. Lo svizzero appare fin da subito nervoso, si lamenta con il compagno della Kawasaki colpevole di far da tappo e alla fine finisce per terra. Dopo quattro giri Kenan può già festeggiare la laurea di pentacampione. Dietro al pilota del team Puccetti si fa notare ancora una volta il ventunenne Tuuli, che si gioca la vittoria fino all'ultimo. Da segnalare il quinto posto di Axel Bassani che vince il campionato europeo di Supersport e il sesto posto di Cluzel che ora è a soli tre punti dal secondo posto di Krummenacher.