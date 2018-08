Supersport Francia: prima gioia per Tuuli, Caricasulo è 2°

1 ottobre 2017

Niki Tuuli vince la gara di Supersport a Magny-Cours e conquista la prima vittoria in carriera. Il finlandese della Yamaha chiude davanti all'altra R6 di Federico Caricasulo al termine di una bella battaglia, con la MV Agusta di Jacobsen a completare il podio. Quarto posto per il padrone di casa Mahias , che approfitta del forfait anticipato di Kenan Sofuoglu (infortunatosi sabato in qualifica) per volare in testa al mondiale a + 9 sul turco.

Con la frattura al bacino rimediata durante la Superpole, per il cinque volte campione del mondo la stagione sembra ormai finita e a due gare dal termine al francese non resta che amministrare i 32 punti di vantaggio sul sudafricano Morais (ottavo al traguardo). Per il finlandese classe '95 la soddisfazione del primo successo iridato al termine di una gara condotta senza sbavature, nella quale è stato bravo a tenere a bada gli assalti di un comunque ottimo Caricasulo. Il ravennate preferisce non prendersi troppi rischi nel finale, accontendandosi del terzo podio in un 2017 comunque molto positivo per lui. Sorrisi italiani per la MV Agusta: Jacobsen torna sul podio dopo quattro gare, mentre Lorenzo Zanetti conquista un bel sesto posto.