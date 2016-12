Supersport, Donington: Sofuoglu fa tris

29 maggio 2016

Il quattro volte campione del mondo della Supersport festeggia nel migliore dei modi il rinnovo per il 2017 con il team Kawasaki-Puccetti. Sofuoglu, dopo la Superpole, gira in testa per tutta la gara e vince nonostante un brivido finale. L'usura delle gomme gioca a favore di Jacobsen (+1.569) che però non riesce a portarsi a distanza di sorpasso. Krummenacher (+3.775) a un certo punto pregusta l'idea della doppietta, ma si deve arrendere alla potenza del motore Honda. In classifica generale Sofuoglu (121) dà vita a un tentativo di fuga ai danni di Krummenacher (95) e Cluzel (75).