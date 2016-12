Supersport, Cluzel va ko: addio titolo

I sogni iridati di Jules Cluzel e della MV Agusta si frantumano come la tibia sinistra del pilota francese, caduto durante l’ultimo giro della seconda sessione di prove libere della Supersport a Jerez de la Frontera. Frattura esposta, in più la lussazione della spalla destra, un quadro clinico che lascia poche speranze anche per la penultima prova, proprio a casa di Jules a Magny Cours. In classifica, nonostante i due zeri della Thailandia e di Aragon, Cluzel si trova (o meglio, trovava) a soli 13 punti dal capofila Kenan Sofuoglu grazie a 3 successi e 4 secondi posti.