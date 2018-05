Supersport, Cluzel beffa Caricasulo e De Rosa a Imola

13 maggio 2018

Finale con sorpresa, invece, per Kenan Sofuoglu. Quella di Imola sarebe stata l'ultima gara della fenomenale carriera del pilota turco, cinque volte campione in Supersport, ma prima della partenza ha preso la via dei box, ritirandosi. Aveva promesso alla famiglia e al presidente Erdogan (di cui è grande amico) che non avrebbe più corsi dopo i sui tanti e più recenti infortuni e così è stato. Chapeau.