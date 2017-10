Supersport, Caricasulo vince il duello con Cluzel a Jerez

22 ottobre 2017

Federico Caricasulo ha vinto una spettacolare gara della Supersport a Jerez. Il pilota Yamaha si è imposto al termine di un duello spalla a spalla con Cluzel (Honda), secondo in volata. Terzo gradino del podio per l'immortale West (Kawasaki). Quintom dietro alla MV Agusta di Jacobsen, il francese Mahias, che ha dovuto rimandare la festa per il titolo essendo a +20 sull'assente per infortunio Sofuoglu quando al termine della stagtione manca solo il Qatar.