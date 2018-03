Supersport Australia, trionfa Mahias

25 febbraio 2018

Lucas Mahias conquista il round inaugurale del mondiale Supersport e riparte con una grande vittoria nella stagione in cui dovrà difendere il titolo di campione del mondo conquistato nel 2017. In una gara ridotta a 9 giri dopo le bandiere rosse esposte per il brutto incidente di Soomer e Canducci , il pilota francese della Yamaha si tiene alle spalle Krummenacher e Cortese. Il tedesco beffa nel finale Federico Caricasulo, battuto nella volata per la conquista del podio.