Supersport Assen, Sofuoglu trionfa in solitaria

30 aprile 2017

Kenan Sofuoglu è tornato. Il campione del mondo in carica centra la sua prima vittoria stagionale ad Assen nel mondiale Supersport, dopo l'infortunio che l'aveva tenuto fuori dalle prime due gare e la brutta caduta di Aragon. Dietro al turco della Kawasaki i francesi Mahias (stabilmente al comando della classifica) e Cluzel . Delusione per Federico Caricasulo , a lungo in lotta per il podio ma costretto ad accontentarsi del sesto posto finale.

Il messaggio di Sofuoglu è chiaro: l'ora di abdicare non è ancora arrivata. Il cinque volte iridato, dopo aver dominato la Superpole di sabato, scappa subito davanti a tutti anche in gara e trionfa in solitaria ritrovando un successo che mancava dal round di Jerez del 2016. Prima l'infortunio, che lo aveva costretto a saltare Australia e Thailandia, poi la caduta di Aragon. Ora il mondiale Supersport ha ritrovato il suo protagonista più atteso.



Alle spalle del turco una battaglia da infarto per il podio, con Federico Caricasulo a dare spettacolo con la sua Yamaha facendo a lungo a sportellate con l'altra R6 di Mahias e con la Honda CBR di Jules Cluzel. Nel finale il ravennate però perde qualche colpo e vede scappar via i due francesi, facendosi sfilare in volata anche da dalla MV Agusta di Jacobsen e e dal sudafricano Morais. Settimo Michael Canducci, nono Christian Gamarino. Solamente quindicesimo invece Roberto Rolfo, vincitore del round di apertura a Phillip Island.



Mahias si conferma leader del mondiale a quota 65 punti, +20 da Morais e +24 dallo stesso Rolfo.