Supersport, Assen: grandine in pista poi la MV è seconda

17 aprile 2016

Condizioni climatiche quasi proibitive ad Assen durante la gara di Supersport. Dopo nove giri corsi sull'asfalto asciutto, il cielo ha voluto tornare protagonista mandando giù all'improvviso pioggia e grandine. Le bandiere rosse hanno iniziato subito a sventolare ma Patrick Jacobsen, che stava guidando la gara, non ha rallentato in tempo ed è finito per terra. Dietro di lui inseguivano Kenan Sofoglu e Luke Stapleford.