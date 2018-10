Supersport Argentina, Cluzel regola ancora Cortese e accorcia in classifica

14/10/2018

Jules Cluzel replica il successo di Magny-Cours e trionfa anche a San Juan El Villicum, nel penultimo round del mondiale Supersport. Il francese ha regolato per il secondo weekend di fila il rivale per il titolo Cortese , rosicchiandogli altri 5 punti e portandosi a - 6 da lui in classifica: il mondiale si deciderà nell'ultima gara in Qatar . Sul podio con loro anche il francese Mahias , ritiro per gli italiani Caricasulo e De Rosa .

Per una Superbike che non ha più molto da raccontare, se non i record di Rea, c'è una Supersport che continua a regalare emozioni e che si conferma più incerta e combattuta che mai. Il duello, ormai, è tutto tra Jules Cluzel e Sandro Cortese, che anche in Argentina hanno dato spettacolo: il francese ha comandato la gara fin dall'inizio, portando a casa una vittoria meritata; il tedesco è stato autore di una grande rimonta dopo una partenza non brillantissima, si è avvicinato moltissimo agli scarichi del rivale nel finale, ma alla fine ha dovuto accontentarsi di limitare i danni e mantenere la vetta iridata. Per la vittoria finale, tutto rimandato al Qatar.



Sul podio con loro anche il campione in carica Mahias. Ancora una gara sfortunatissima per Federico Caricasulo, caduto a poche curve dal via in seguito a un contatto con la Yamaha del francese Perolari. Il ravennate ha provato a riprendere la moto ma è poi stato costretto al ritiro ed è rientrato ai box furibondo. Giornata da dimenticare anche per Raffaele De Rosa, tradito dalla sua MV Agusta a 13 giri dalla fine.