Supersport Aragon: trionfa Cortese, 2° Caricasulo

15 aprile 2018

Sandro Cortese vince ad Aragon e centra la prima vittoria stagionale nel mondiale Supersport, tornando al successo in sella a una moto dopo quasi 6 anni. Alle sue spalle un grande Federico Caricasulo, bravo a resistere alla rimonta di Cluzel nel finale di gara. Ai piedi del podio Lucas Mahias, che approfitta dell'11° posto di Krummenacher per confermarsi leader di un mondiale che resta apertissimo, con 4 piloti racchiusi in appena 9 punti.