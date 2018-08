Supersport: a Brno Cluzel precede Cortese

10/06/2018

Jules Cluzel, in sella alla Yamaha del Nerds Racing Team, ha vinto il Gp di Repubblica Ceca a Brno, settima prova del Mondiale SuperSport. Il francese, al terzo successo stagionale, precede al fotofinish il tedesco Sandro Cortese, con la sua Yamaha Kallio Racing, che mantiene il primato in classifica ma per soli due punti (122 a 120). Ottimo terzo, per la quarta volta consecutiva, Raffaele De Rosa, con la MV Agusta.

Cortese parte dalla pole position, per la terza volta in questa stagione, davanti allo svizzero Randy Krummenacher e a Cluzel, con De Rosa, Mahias e Caricasulo in seconda fila. Si configura però sin da subito un duello all’arma bianca tra Cluzel e Cortese, con il terzo in classifica che rimane nelle retrovie e non riesce a essere mai brillante. A metà gara i due grandi rivali si scambiano ripetutamente la posizione, con Cluzel che però riesce a uscire vincitore e a mantenere la prima piazza. Per tutta la corsa, si ha la sensazione che Cortese possa prendere il largo in caso di sorpasso, ma il francese chiude tutti i varchi agli attacchi del rivale. Nell’ultimo giro, il leader del Mondiale rompe gli indugi e tenta ripetutamente l’attacco, arrivando anche al contatto con Cluzel, che però tiene duro e manda in porto un successo preziosissimo. Podio, ancora una volta, per un ottimo Raffaele De Rosa, a lungo a contatto con i due capoclassifica e staccatosi solo nel finale. Quarto Mahias che precede Krummenacher, entrambi perdono però contatto in classifica. Guida sempre Cortese (122 punti) che vede però avvicinarsi Cluzel a 120, Krummenacher segue a 105 con Mahias (103) subito dietro. De Rosa invece ottiene la quinta posizione nel Mondiale (83) sopravanzando l’altro italiano Caricasulo.