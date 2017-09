Supersport 300, gara storica a Portimao: vince la Carrasco

17 settembre 2017

Giornata storica nel mondo del motociclismo di velocità. Per la prima volta, una donna ha vinto una gara mondiale in pista contro i colleghi maschi. Si tratta di Ana Carrasco, ventenne spagnola che si è imposta nella prova di Portimao della Supersport 300, neonata categoria che fa parte del calendario Superbike. La Carrasco si è imposta in volata, bruciando sul traguardo l'italiano Alfonso Coppola e Marc Garcia.