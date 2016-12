Supersport: secondo posto per Caricasulo

28 febbraio 2016

L'avventura di Federico Caricasulo in Supersport inizia nel migliore dei modi: secondo posto al debutto a Phillip Island. Il giovane italiano della Honda ha combattuto e ha vinto il duello con Anthony West per soli 14 millessimi. Grande vittoria per l'esordiente Randy Krummenacher (Kawasaki) che ha avuto pista libera dopo la caduta del compagno e campione del mondo Sofuoglu al quindecesimo giro. Sfortuna anche per Cluzel (MV Agusta) che è finito in terra dopo nove tornate.



Al quarto posto ha chiuso un'ottima prestazione Christian Gamarino e nella top ten troviamo altri due italiani, Alex Baldolini con il sesto tempo e Roberto Rolfo, nono.