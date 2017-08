Superbike, Yamaha conferma Lowes per il 2018

8 agosto 2017

La Yamaha ha deciso di non cambiare formazione per il prossimo Mondiale Superbike. A fianco dell'olandese Michael van der Mark, già certo del posto anche per il 2018, è stato infatti riconfermato Alex Lowes, che ha firmato un contratto annuale. Il 26enne pilota britannico è attualmente quinto in classifica generale con all'attivo due piazzamenti da podio oltre al successo, importantissimo, alla 8 Ore di Suzuka.