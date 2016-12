Superbike, via ai test di Aragon

Dieci giorni dopo la conclusione del Mondiale sotto i riflettori di Losail, la Superbike ha riacceso i motori. Solo due per la verità, ma si tratta dei primi giri di pista del... 2016. Ad Aragon test privati per Kawasaki e Ducati , con Tom Sykes e Chaz Davies. Assenti giustificati Jonathan Rea, con il secondo figlio ormai in arrivo, e Davide Giugliano, che dovrà pazientare ancora qualche settimana prima di poter risalire in moto. La pioggia ha rovinato la prima giornata, con i due britannici in pista a singhiozzo su un asfalto che solo nel tardo pomeriggio ha consentito qualche uscita, giusto per una sgambata.

Sykes porta in pista una Ninja ibrida, ovvero la moto campione del mondo già dotata di alcuni pezzi della versione 2016. La “conversione” definitiva avverrà gradualmente, come pianificato dalla Kawasaki. In casa Ducati il programma di lavoro sulla Panigale prevede il collaudo di nuove soluzioni di elettronica, di alcune modifiche di ciclistica e di distribuzione dei pesi. In entrambi i box si spera in un netto miglioramento delle condizioni climatiche per la seconda giornata per ricavare da questa prima uscita dati importanti per indirizzare il lavoro di sviluppo invernale.