Superbike, Vallelunga pista di riserva

Al momento, comunque, nessuno degli eventi è a rischio cancellazione e, conseguentemente, tutti i round si svolgeranno secondo i piani. Questa misura è stata presa solo per far sì che ci sia una valida e concreta alternativa in caso di un annullamento inaspettato a stagione già iniziata. "Come Autodromo Vallelunga "Piero Taruffi" siamo lieti di essere stati scelti come circuito di riserva per il mondiale delle derivate della serie e, di conseguenza, per un possibile ritorno sulla scena iridata. Quello di Vallelunga è sempre stato considerato una pista molto tecnica ed amata sia dai fan che dai piloti. Viene utilizzato spesso come tracciato per svolgere test ed ha tutti i requisiti necessari per ospitare un round del Mondiale.Situato a pochi chilometri dalla capitale, Vallelunga è a tutti gli effetti il ‘Circuito di Roma’ e sarebbe in grado di accogliere fan provenienti sia dal centro che dal sud italia e di permettere loro di godersi lo spettacolo di questo evento motoristico di altissimo livello”, ha detto Ruggero Campi, presidente dell'Aci Vallelunga.