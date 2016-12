Superbike: un minuto di silenzio per Hamza, Rivas e Martinez

1 agosto 2015

I piloti e gli addetti ai lavori della Superbike si sono riuniti poco prima della Superpole a Sepang, per un momento di cordoglio. Un minuto di silenzio, intimo e senza le luci delle telecamere, per ricordare il figlio di Sofuoglu, il piccolo Hamza, scomparso pochi giorni fa in ospedale. Un abbraccio che è andato anche ai due piloti del campionato MotoAmerica, Rivas e Martinez, vittime del tragico incidente nel round di Laguna Seca.