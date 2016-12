Superbike, ultimi test a Phillip Island: sfreccia Guintoli

23 febbraio 2016

Ultima sessione di test a Phillip Island , alla vigilia del primo impegno stagionale in Superbike. Pista asciutta ma qualche interruzione a causa di qualche caduta. Il più veloce in pista, nonostante una scivolata ad inizio sessione, è stato Sylvain Guintoli . Il pilota della Yamaha ha preceduto il campione in carica Jonathan Rea per solo un decimo e mezzo. Terzo tempo per Alex Lowes. Quarto crono per Sykes, che era stato il più veloce lunedì.

Guintoli è stato l'unico a scendere sotto il muro dell'1'32, stampando il crono sull'1'31"940. Rea si è fermato a 15 centesimi, davanti di soli 16 millesimi rispetto a Lowes. Più staccato Sykes, che ha rimediato oltre tre decimi dal francese.



La caduta più rovinosa è stata quella che ha visto come protagonista Josh Hook: l'australiano ha riportato la lussazione della spalla sinistra e una frattura dello scafoide. A terra anche Roman Ramos, nel finale di sessione, che ha convinto i direttori di gara a sospendere i test con qualche minuto d'anticipo.



Ancora lontane le Ducati: ottavo tempo per Fores, nono per Davies mentre Giugliano si è fermato al dodicesimo posto a quasi un secondo da Guintoli. I piloti torneranno in pista venerdì 26, quando si sfideranno per ottenere i tempi migliori per entrare nel Tissot-Superpole 2, prima che vadano in scena le prime due gare della stagione.