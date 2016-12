Superbike: ufficiale l'elenco dei 24 iscritti

3 febbraio 2016

Saranno 24 piloti a contendersi il Mondiale Superbike 2016. La FIM ha diramato la lista ufficiale degli iscritti che il 28 febbraio saranno al via a Phillip Island per il primo appuntamento stagionale. Resta l'Aprilia che si è accordata con il team IodaRacing e sarà in pista con De Angelis e Savadori. Il campione del mondo Rea avrà sul cupolino della sua Kawasaki il numero 1. Tre gli italiani: oltre a Savadori ci sono anche Giugliano e Menghi su Ducati.