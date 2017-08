Superbike, ufficiale: Giugliano sulla Honda al Lausitzring

1 agosto 2017

A una settimana dal test del Lausitzring, la Honda ha deciso di dare una chance a Davide Gliugliano . Il pilota romano, infatti, è stato ingaggiato per correre proprio il round tedesco del Mondiale Superbike nel weekend del 20 agosto. A lui è stata ufficialmente affidata la CBR dello sfortunato Nicky Hayden al fianco di Stefan Bradl. Per il resto della stagione, invece, non è stata ancora presa una decisione definitiva.

Molto, se non tutto, dipenderà dall'esito delle due gare sul tracciato tedesco. In caso di prestazioni positive (relativamente alle possibilità di una moto con tanti problemi), il 27enne pilota romano, che lo scorso anno aveva chiuso la sua avventura con la Ducati dopo 5 anni nel Mondiale, sarà confermato.



"Sono davvero contento di avere questa opportunità. Dopo il buon test della scorsa settimana, speravo di avere una chance di correre con il team e sono grato di averla riucevuta. Sono tornato a un buon livello di forma e non vedo l'ora di cominciare. Voglio ringraziare la Honda e Ten Kate per aver realizzato questo sogno e farò il mio meglio per non sprecare questa opportunità", ha detto Giugliano.